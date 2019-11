மாநில செய்திகள்

தஞ்சையில் திருவள்ளுவர் சிலை அவமதிப்பு; மர்ம நபர்களை தேடும் போலீசார் + "||" + Statue of Tiruvalluvar disgraced; Cops looking for mysterious figures

தஞ்சையில் திருவள்ளுவர் சிலை அவமதிப்பு; மர்ம நபர்களை தேடும் போலீசார்