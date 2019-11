தேசிய செய்திகள்

அரியானா மாநிலம் : ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த 5 வயது சிறுமி உயிரிழப்பு + "||" + Haryana: The 5-year-old girl who had fallen into a 50-feet deep borewell in Hari Singh Pura village of Karnal, has died.

