தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் குழப்பத்திற்கு பாஜக-சிவசேனாவே காரணம் -சுப்ரியா சூலே + "||" + Farmers suffering due to delay in forming govt in Maharashtra, says NCP leader Supriya Sule

மராட்டியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் குழப்பத்திற்கு பாஜக-சிவசேனாவே காரணம் -சுப்ரியா சூலே