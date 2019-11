உலக செய்திகள்

போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர பாக்.மதத்தலைவருடன் இம்ரான்கான் அரசு பேச்சுவார்த்தை + "||" + Pak govt reaches out to firebrand cleric to end protest

போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர பாக்.மதத்தலைவருடன் இம்ரான்கான் அரசு பேச்சுவார்த்தை