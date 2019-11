மாநில செய்திகள்

காற்றோட்டம் மிக்க, தூய்மையான பகுதியாகவே தமிழகம் உள்ளது -அமைச்சர் உதயகுமார் + "||" + Ventilate The purest part Tamil Nadu is there Minister Udayakumar

காற்றோட்டம் மிக்க, தூய்மையான பகுதியாகவே தமிழகம் உள்ளது -அமைச்சர் உதயகுமார்