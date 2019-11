தேசிய செய்திகள்

தன்னை சந்திக்க வருபவர்கள் செல்போன்கள் கொண்டு வர எடியூரப்பா தடை + "||" + Yediyurappa bans mobile phones to those who want to meet him

தன்னை சந்திக்க வருபவர்கள் செல்போன்கள் கொண்டு வர எடியூரப்பா தடை