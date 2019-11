உலக செய்திகள்

இந்தியா மீது தற்கொலை தாக்குதல் நடத்த ஐ.எஸ். முயற்சி; அமெரிக்கா அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + ISIS-K attempted suicide attack in India last year, says US official

இந்தியா மீது தற்கொலை தாக்குதல் நடத்த ஐ.எஸ். முயற்சி; அமெரிக்கா அதிர்ச்சி தகவல்