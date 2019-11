தேசிய செய்திகள்

பாஜகவுடன் தமாகா இணையும் என்பது வதந்தியே; கட்சி தனித்தன்மையுடன் செயல்படும் -ஜிகே.வாசன் மறுப்பு + "||" + It is rumored that TMC will join the BJP;The party will operate separately GK vasan is in denial

பாஜகவுடன் தமாகா இணையும் என்பது வதந்தியே; கட்சி தனித்தன்மையுடன் செயல்படும் -ஜிகே.வாசன் மறுப்பு