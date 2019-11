தேசிய செய்திகள்

காற்று மாசு அதிகரித்துள்ளதால் வாரணாசியில் கோவிலில் சாமி சிலைகளுக்கு முகமூடி! + "||" + As air pollution spikes, idols in Varanasi temple get masks

