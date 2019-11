மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு நாங்கள் தயாராக தான் உள்ளோம் - கமல்ஹாசன் பேட்டி + "||" + We are ready for the local election KamalHaasan

உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு நாங்கள் தயாராக தான் உள்ளோம் - கமல்ஹாசன் பேட்டி