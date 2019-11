தேசிய செய்திகள்

‘மஹா’ புயல் வலுவிழந்தது: குஜராத்துக்கு ஆபத்து நீங்கியது + "||" + The storm weakened the Maha: Eliminated the danger of Gujarat

‘மஹா’ புயல் வலுவிழந்தது: குஜராத்துக்கு ஆபத்து நீங்கியது