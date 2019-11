தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு என்ன தீர்ப்பு அளித்தாலும் ஏற்றுக்கொள்வோம் - முஸ்லிம் அமைப்பு அறிவிப்பு + "||" + Whatever the Supreme Court ruled in Ayodhya case, we will accept - Muslim organization notification

