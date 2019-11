தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ‘சிவசேனா ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு இல்லை’ - சரத்பவார் திட்டவட்ட அறிவிப்பு + "||" + No support for Shiv Sena regime in Maratham - Sarath Pawar Proposed Notice

மராட்டியத்தில் ‘சிவசேனா ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு இல்லை’ - சரத்பவார் திட்டவட்ட அறிவிப்பு