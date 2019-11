மாநில செய்திகள்

மேலும் ஒரு திருவள்ளுவர் சிலை அவமதிப்பு ; பாஜகவினர் சுத்தம் செய்து பூஜை செய்தனர் + "||" + And a Tiruvalluvar statue is insulting The BJP cleansed and worshiped

மேலும் ஒரு திருவள்ளுவர் சிலை அவமதிப்பு ; பாஜகவினர் சுத்தம் செய்து பூஜை செய்தனர்