தேசிய செய்திகள்

கூட்டணியை உடைக்க நான் விரும்பவில்லை. ஆனால் பாஜக தனது வார்த்தையை காப்பாற்ற வேண்டும் -உத்தவ் தாக்கரே + "||" + Don’t want to break alliance, but BJP should keep its word: Uddhav Thackeray

கூட்டணியை உடைக்க நான் விரும்பவில்லை. ஆனால் பாஜக தனது வார்த்தையை காப்பாற்ற வேண்டும் -உத்தவ் தாக்கரே