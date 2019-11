தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி வழக்கின் தீர்ப்பு எப்படி இருந்தாலும் மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் - யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + Whatever the verdict of the Ayodhya case, the people must remain silent - Yogi Adityanath

அயோத்தி வழக்கின் தீர்ப்பு எப்படி இருந்தாலும் மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் - யோகி ஆதித்யநாத்