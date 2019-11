தேசிய செய்திகள்

அயோத்திக்கு வரும் 24 ஆம் தேதி செல்ல உள்ளேன் : சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்ரே + "||" + Sena chief Uddhav Thackeray says he may visit Ayodhya on November 24.

அயோத்திக்கு வரும் 24 ஆம் தேதி செல்ல உள்ளேன் : சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்ரே