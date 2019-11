"28 ஆண்டுகளாக பாதுகாப்பான கரங்களில் இருந்தோம்" எஸ்.பி.ஜி.தலைவருக்கு சோனியாகாந்தி கடிதம்

தேசிய செய்திகள்

"28 ஆண்டுகளாக பாதுகாப்பான கரங்களில் இருந்தோம்" எஸ்.பி.ஜி.தலைவருக்கு சோனியாகாந்தி கடிதம் + "||" + Day after Govt Removes SPG Cover, Sonia Gandhi Thanks Elite Security Force for 'Outstanding' Service

"28 ஆண்டுகளாக பாதுகாப்பான கரங்களில் இருந்தோம்" எஸ்.பி.ஜி.தலைவருக்கு சோனியாகாந்தி கடிதம்