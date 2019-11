தேசிய செய்திகள்

கர்தார்பூர் பாதை திறப்பு:எங்களுக்குள் அரசியல் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் மோடிஜிக்கு மனமார்ந்த நன்றி - நவ்ஜோத் சிங் சித்து