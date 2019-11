மாநில செய்திகள்

அமெரிக்காவில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு தமிழ் சங்கம் சார்பில் ஏராளமானோர் திரண்டு வந்து உற்சாக வரவேற்பு + "||" + On behalf of the Tamil Sangam for the Panneerselvam, a large number of people gather and cheer

அமெரிக்காவில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு தமிழ் சங்கம் சார்பில் ஏராளமானோர் திரண்டு வந்து உற்சாக வரவேற்பு