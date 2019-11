தேசிய செய்திகள்

விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த ஒரு லட்சம் டன் வெங்காயம் இறக்குமதி செய்ய மத்திய அரசு முடிவு

The government has decided to import one lakh tonnes of onions to control the price hike

