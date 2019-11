தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்புக்கு பின்னர் அயோத்தி உள்பட நாடு முழுவதும் முழு அமைதி + "||" + After the Supreme Court verdict, the entire country, including Ayodhya, is silent

