தேசிய செய்திகள்

தீர்ப்பை மதிப்பதாக காரியகமிட்டி தீர்மானம்: அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு + "||" + Action to Resolve Judgment: Congress Support to Build Rama Temple in Ayodhya

தீர்ப்பை மதிப்பதாக காரியகமிட்டி தீர்மானம்: அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு