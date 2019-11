தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஆட்சி அமைக்கப் போவது இல்லை என மாநில பா.ஜ.க.அறிவிப்பு + "||" + We will not form government in the state Maharashtra BJP President, Chandrakant Patil

மராட்டியத்தில் ஆட்சி அமைக்கப் போவது இல்லை என மாநில பா.ஜ.க.அறிவிப்பு