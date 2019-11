தேசிய செய்திகள்

பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லை என சிவசேனா அறிவித்தால் ஆதரவு பற்றி முடிவு - தேசியவாத காங்கிரஸ் அறிவிப்பு + "||" + If Shiv Sena wants our support,they will have to declare that they have no relation with BJP&they should pull out from National Democratic Alliance

