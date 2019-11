தேசிய செய்திகள்

எல்.கே. அத்வானி உள்ளிட்டோர் மீதான பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கிலும் விரைவில் தீர்ப்பு? + "||" + Babri Masjid demolition case on LK Advani, others to be judged soon

எல்.கே. அத்வானி உள்ளிட்டோர் மீதான பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கிலும் விரைவில் தீர்ப்பு?