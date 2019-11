மாநில செய்திகள்

சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ஏ.பி. சாஹி பதவியேற்றார் + "||" + Sahi was sworn in as Chief Justice of Chennai High Court

சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ஏ.பி. சாஹி பதவியேற்றார்