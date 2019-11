உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்: பலி எண்ணிக்கை 320-ஐ தாண்டியது + "||" + The death toll during demonstrations in Iraq surged to more than 300 as security forces were accused of "relentlessly" targeting protesters

ஈராக்கில் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்: பலி எண்ணிக்கை 320-ஐ தாண்டியது