மாநில செய்திகள்

காற்று மாசு தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் ப‌ரப்ப‌ப்படும் தகவல்களை நம்பவேண்டாம் - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் + "||" + In relation to air pollution Posted on social networks Don't rely on information Minister Udayakumar

