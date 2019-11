தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் காற்று மாசால் இதய பாதிப்பு, ஸ்டிரோக் ஏற்படும் ஆபத்து அதிகம்; ஆய்வில் தகவல் + "||" + Air pollution in India linked with higher risk of heart disease, stroke: Study

இந்தியாவில் காற்று மாசால் இதய பாதிப்பு, ஸ்டிரோக் ஏற்படும் ஆபத்து அதிகம்; ஆய்வில் தகவல்