தேசிய செய்திகள்

ஆட்சியமைக்க 2 நாள் அவகாசம் தர கவர்னர் மறுத்து விட்டதாக ஆதித்ய தாக்கரே குற்றச்சாட்டு + "||" + We asked him for at least 2 days time but we weren't given time Aaditya Thackeray

ஆட்சியமைக்க 2 நாள் அவகாசம் தர கவர்னர் மறுத்து விட்டதாக ஆதித்ய தாக்கரே குற்றச்சாட்டு