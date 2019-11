தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஆட்சியமைக்க தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கவர்னர் அழைப்பு - நவாப் மாலிக் + "||" + We've been called to form the govt. As per the letter given by the Governor we'll hold discussions with Congress & see how a stable govt can be provided to the state Nawab Malik

மராட்டியத்தில் ஆட்சியமைக்க தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கவர்னர் அழைப்பு - நவாப் மாலிக்