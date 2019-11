தேசிய செய்திகள்

இன்னும் 10 முதல் 15 ஆண்டுகளில் இந்திய பொருளாதாரம் ரூ.700 லட்சம் கோடியை எட்டும் - ராஜ்நாத் சிங் நம்பிக்கை + "||" + In 10 to 15 years, the Indian economy will reach Rs. 700 lakh crore - Rajnath Singh Faith

