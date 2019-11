மாநில செய்திகள்

3 மாதங்களுக்கு பிறகு தங்கம் விலை ஒரு சவரன் 29 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழே இறங்கியது + "||" + After 3 months The gold price went down to a shaving, 29 thousand rupees

