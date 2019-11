தேசிய செய்திகள்

எம்பிபிஎஸ் மருத்துவ படிப்பின் காலம் 50 மாதங்களாக குறைப்பு; பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு முறையில் திருத்தம் + "||" + MBBS course duration reduced to 50 months, curriculum and exam pattern revised

எம்பிபிஎஸ் மருத்துவ படிப்பின் காலம் 50 மாதங்களாக குறைப்பு; பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு முறையில் திருத்தம்