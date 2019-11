தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமலுக்கு வந்தது + "||" + In the Maratha State The presidential regime came into force

