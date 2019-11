மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 6 மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியீடு + "||" + 6 Medical Colleges to be set up in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 6 மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியீடு