தேசிய செய்திகள்

தேசியவாத காங்கிரசுக்கு இரவு வரை அவகாசம் தந்துவிட்டு ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்த கவர்னர் அறிக்கை அளித்தது எப்படி? + "||" + How did the governor report to the Nationalist Congress until late in the night to implement the presidential rule?

தேசியவாத காங்கிரசுக்கு இரவு வரை அவகாசம் தந்துவிட்டு ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்த கவர்னர் அறிக்கை அளித்தது எப்படி?