தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் எந்த கட்சியும் ஆட்சி அமைக்க முடியாததால் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல் - மத்திய அரசின் பரிந்துரையை ஏற்று ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவு + "||" + President's rule is in effect as no party can rule in Maharastra - Ramnath Govind order to accept central government's recommendation

மராட்டியத்தில் எந்த கட்சியும் ஆட்சி அமைக்க முடியாததால் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல் - மத்திய அரசின் பரிந்துரையை ஏற்று ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவு