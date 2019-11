உலக செய்திகள்

சிகிச்சைக்காக நவாஸ் ஷெரீப் லண்டன் செல்ல பாகிஸ்தான் அரசு அனுமதி + "||" + Pakistan strikes off ailing former PM Nawaz Sharif from ECL, allows him to fly to London for treatment on conditions

சிகிச்சைக்காக நவாஸ் ஷெரீப் லண்டன் செல்ல பாகிஸ்தான் அரசு அனுமதி