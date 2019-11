தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு + "||" + Disqualified Karnataka MLAs’ case: All eyes on Supreme Court as it delivers verdict today

கர்நாடக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு