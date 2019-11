உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் கார் குண்டுவெடிப்பு; 7 பேர் பலி + "||" + At least seven people were killed and seven others sustained injuries in a car bomb explosion in Kabul on Wednesday morning,

