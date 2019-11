தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை தீர்ப்புக்கு எதிராக சீராய்வு மனு- நாளை தீர்ப்பளிக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் + "||" + Supreme Court to pronounce its judgement tomorrow on review petitions against the verdict allowing entry of women of all age groups into the #Sabarimala temple.

