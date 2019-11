தேசிய செய்திகள்

எம்.எல்.ஏ.க்கள் தகுதி நீக்க வழக்கு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எடியூரப்பா வரவேற்பு + "||" + CM BS Yediyurappa: I welcome the decision of the Supreme Court which has given the verdict that all 17 MLAs can contest by-elections.

