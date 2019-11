தேசிய செய்திகள்

தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட 17 எம்.எல்.ஏக்கள் நாளை பாஜகவில் இணைகின்றனர் -எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + Karnataka CM BS Yediyurappa: All 17 rebel MLAs (who were disqualified) to join Bharatiya Janata Party (BJP) tomorrow

