தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல்: சிவசேனா புதிதாக கோரிக்கை வைப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது - அமித்ஷா + "||" + No one objected when we said Devendra Fadnavis will be Maharashtra CM if alliance wins: BJP President Amit Shah

மராட்டியத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல்: சிவசேனா புதிதாக கோரிக்கை வைப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது - அமித்ஷா