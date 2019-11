தேசிய செய்திகள்

65 நாடுகளில் 265 போலி செய்தி இணையதளங்கள் இந்தியாவின் செல்வாக்கான நெட்வொர்க்குகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது + "||" + 265 fake news websites in over 65 countries managed by Indian influence networks: study

65 நாடுகளில் 265 போலி செய்தி இணையதளங்கள் இந்தியாவின் செல்வாக்கான நெட்வொர்க்குகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது