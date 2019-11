தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை வழக்கு:7 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு மாற்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டு பரிந்துரை + "||" + Sabarimala review sent to a larger Bench by 3:2 majority judgment

சபரிமலை வழக்கு:7 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு மாற்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டு பரிந்துரை