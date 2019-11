தேசிய செய்திகள்

தமிழ்நாடு பாதுகாப்பானது என்று நம்பித்தானே என் மகளை அனுப்பினேன்! - ஐ.ஐ.டி. மாணவி பாத்திமாவின் தாயார் உருக்கம் + "||" + Tamil Nadu is a safe haven I sent my daughter! Mother of IIT student Fatima

தமிழ்நாடு பாதுகாப்பானது என்று நம்பித்தானே என் மகளை அனுப்பினேன்! - ஐ.ஐ.டி. மாணவி பாத்திமாவின் தாயார் உருக்கம்