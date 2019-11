உலக செய்திகள்

பிறந்த நாள் அன்று பள்ளி வளாகத்தில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி 2 மாணவர்களை கொலை செய்த மாணவன் + "||" + Student gunman kills 2, wounds 3 at California high school before shooting self

பிறந்த நாள் அன்று பள்ளி வளாகத்தில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி 2 மாணவர்களை கொலை செய்த மாணவன்